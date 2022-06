Atos finalise la cession de sa participation dans Worldline

14 juin (Reuters) - Atos SE:

* ATOS FINALISE LA CESSION DE LA TOTALITÉ DE SA PARTICIPATION DANS WORLDLINE

* A FINALISÉ LA CESSION DE LA TOTALITÉ DE SA PARTICIPATION DANS WORLDLINE D'ENVIRON 7,0 MILLIONS D'ACTIONS REPRÉSENTANT ENVIRON 2,5% DU CAPITAL DE WORLDLINE

* GOLDMAN SACHS EUROPE SE A AGI EN TANT QUE TENEUR DE LIVRE DU PLACEMENT ET CONTREPARTIE DE LA TRANSACTION DÉRIVÉE ; ROTHSCHILD & CO A AGI EN TANT QUE CONSEIL FINANCIER