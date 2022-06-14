Atos finalise la cession de sa participation dans Worldline

14 juin (Reuters) - Atos SE:
* ATOS FINALISE LA CESSION DE LA TOTALITÉ DE SA
PARTICIPATION DANS
WORLDLINE
* A FINALISÉ LA CESSION DE LA TOTALITÉ DE SA PARTICIPATION
DANS
WORLDLINE D'ENVIRON 7,0 MILLIONS D'ACTIONS REPRÉSENTANT ENVIRON
2,5% DU CAPITAL DE WORLDLINE
* GOLDMAN SACHS EUROPE SE A AGI EN TANT QUE TENEUR DE LIVRE
DU
PLACEMENT ET CONTREPARTIE DE LA TRANSACTION DÉRIVÉE ; ROTHSCHILD
& CO A AGI EN TANT QUE CONSEIL FINANCIER
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)