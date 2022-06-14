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Atos finalise la cession de sa participation dans Worldline

14/06/2022 | 08:28
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14 juin (Reuters) - Atos SE:

* ATOS FINALISE LA CESSION DE LA TOTALITÉ DE SA PARTICIPATION DANS WORLDLINE

* A FINALISÉ LA CESSION DE LA TOTALITÉ DE SA PARTICIPATION DANS WORLDLINE D'ENVIRON 7,0 MILLIONS D'ACTIONS REPRÉSENTANT ENVIRON 2,5% DU CAPITAL DE WORLDLINE

* GOLDMAN SACHS EUROPE SE A AGI EN TANT QUE TENEUR DE LIVRE DU PLACEMENT ET CONTREPARTIE DE LA TRANSACTION DÉRIVÉE ; ROTHSCHILD & CO A AGI EN TANT QUE CONSEIL FINANCIER Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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CA 2022 11 083 M 11 561 M -
Résultat net 2022 -96,7 M -101 M -
Dette nette 2022 1 441 M 1 503 M -
PER 2022 -25,6x
Rendement 2022 0,74%
Capitalisation 2 080 M 2 170 M -
VE / CA 2022 0,32x
VE / CA 2023 0,30x
Nbr Employés 109 135
Flottant 87,2%
Graphique ATOS SE
Durée : Période :
AtoS SE : Graphique analyse technique AtoS SE | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 26,75 €
Ecart / Objectif Moyen 42,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Rodolphe Belmer Director
Stéphane Lhopiteau Chief Financial Officer
Bertrand Marc Andrew Meunier Non-Executive Chairman
Eric Grall Chief Operating Officer & Head-Manufacturing
Sophie Proust Group Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ATOS SE-49.72%2 170
ACCENTURE PLC-33.30%181 159
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-10.12%157 401
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-14.18%88 404
INFOSYS LIMITED-21.77%79 293
VMWARE, INC.8.22%52 853