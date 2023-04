Communiqué de presse



Atos finalise la vente de ses activités en Italie

Un programme de cession d’actifs qui se déroule selon le calendrier prévu Près de 80% des 700 millions d’euros de produits financiers déjà sécurisés ou clôturés





Paris, France – Le 3 avril 2023 - Atos annonce avoir finalisé le 31 mars la vente de ses opérations en Italie (« Atos Italia ») à Lutech S.p.A., un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, avec un paiement 100% en numéraire. Le Groupe était entré en négociations exclusives avec Lutech S.p.A le 16 novembre 2022.

La finalisation de cette transaction marque une nouvelle étape de la mise en œuvre réussie du programme de cession d’actifs d’Atos. Depuis juin 2022, Atos a finalisé quatre transactions et a signé une transaction supplémentaire, sécurisant ainsi environ 80% des 700 millions d'euros de produits financiers prévus par son programme de cessions et démontrant sa capacité à exécuter ce programme à un rythme soutenu.

Le périmètre de la transaction représente environ 2% du chiffre d'affaires total du Groupe en 2022 et n'inclut pas l'activité EuroHPC en Italie qui sera conservée au sein d'Atos, ni les activités de Unified Communications & Collaboration dans ce pays, qui font l'objet d'un projet de cession distinct. Suite à la transaction, la marque Atos Italia devient Lutech Advanced Solutions S.p.A, tout en demeurant un partenaire clé du Groupe Atos.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Contact presse : Martin Bovo | martin.bovo@atos.net | +33 6 14 46 79 94

Relations investisseurs : Thomas Guillois | thomas.guillois@atos.net | +33 6 21 34 36 62

Pièce jointe