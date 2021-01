Atos : finalise le rachat de la société canadienne In Fidem

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Atos a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition de la société canadienne de conseil en cybersécurité In Fidem, annoncée le 12 janvier.

"Nous sommes ravis d'accueillir les plus de 100 consultants d'In Fidem afin d'enrichir nos capacités en cybersécurité et renforcer notre leadership en matière de solutions digitales sécurisées et décarbonées", a commenté Pierre Barnabé, directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

