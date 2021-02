Atos : finalise le rachat du spécialiste néerlandais des services de cybersécurité Motiv

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services informatiques Atos a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition du spécialiste des services de cybersécurité néerlandais Motiv ICT Security. Aucun montant relatif à cette acquisition n'a été communiqué.

Atos avait annoncé mi-décembre la signature d'un accord portant sur le rachat de Motiv.

"Cette acquisition permet à Atos de renforcer sa position de troisième plus grand fournisseur mondial de services gérés de sécurité, en consolidant ses capacités au niveau local et en mettant à la disposition des clients néerlandais la plate-forme de détection et réponse intelligente (Managed Detection and Response - MDR) AIsaac, dans laquelle le groupe a récemment investi", a expliqué Atos dans un communiqué.

"Cette opération dans le domaine de la cybersécurité fait suite aux acquisitions de Paladion, digital.security, SEC Consult et plus récemment In Fidem, réalisées au cours des derniers mois dans différents pays", a ajouté Atos.

