Atos : flambe de plus de 10%, des fonds d'investissement à l'affut

L'action Atos a violemment accéléré à la hausse peu après 15h30 et bondit désormais de 11,51% à 43,59 euros. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises bénéficie d'un article du site Internet DealReporter selon lequel il intéresserait certains fonds d'investissement, dont Cinven, KKR, Advent et Bain. Atos a lancé à la mi-juillet un important profit warning car l'accélération de la migration vers le Cloud entraine une accélération du déclin des activités de gestion d'infrastructures classiques.



Depuis, l'action Atos a perdu un quart de sa valeur pendant que dans le même temps, Capgemini a progressé de près de 13%. Le groupe de conseil et de services informatiques a, lui, été galvanisé par le relèvement de ses objectifs 2021.