Atos fournira un nouveau calculateur haute performance à la société Max Planck

Atos a annoncé la signature d’un contrat pour le développement et l’installation d’un nouveau calculateur haute performance pour la société Max Planck, une organisation de recherche scientifique et technologique de renommée internationale. Le nouveau système sera basé sur la toute dernière plateforme BullSequana XH3000 d’Atos. Dans sa configuration finale, la plateforme aura une performance trois fois plus élevé que celle du système actuel, « Cobra », également basé sur des technologies d’Atos.



Le nouveau supercalculateur, d'une valeur commerciale de plus de 20 millions d'euros, sera exploité par le centre de compétences de la société Max Planck à Garching, à proximité de Munich. Il fournira une capacité de calcul haute performance (HPC, ou High-Performance Computing) aux nombreux instituts de la société Max Planck, notamment pour les projets scientifiques particulièrement exigeants, tels que ceux relatifs à l'astrophysique, la recherche en sciences de la vie, la recherche sur les matériaux, la physique plasmatique ou encore l'intelligence artificielle.



Le supercalculateur fonctionnera sans ventilation grâce à son système inégalé de refroidissement à l'eau chaude (Direct Liquid Cooling), ce qui permettra d'améliorer considérablement son efficacité énergétique.