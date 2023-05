News

Atos fournit une plateforme de billetterie à la pointe de la technologie pour les Jeux européens de 2023

Paris, France et Cracovie, Pologne – Le 3 mai 2023 – Atos, partenaire technologique numérique officiel des éditions 2023 et 2027 des Jeux européens, annonce avoir franchi une étape technologique majeure avec le lancement d'une plateforme de billetterie innovante pour la troisième édition des Jeux européens qui se déroulera en Pologne dans moins de 50 jours.

Atos s'appuie sur son expertise technologique dans le domaine du sport et sa connaissance approfondie de l'écosystème olympique pour garantir une expérience unique et sécurisée aux fans qui assisteront aux Jeux européens de 2023 ou les suivront à distance. Cette plateforme soutient en effet son objectif d'améliorer l'expérience des fans par le déploiement de solutions numériques basées sur les données. Il s’agit d’une étape clé pour le Comité Olympique Européen (COE).

Reposant sur un système avancé d'analyse de données, cette plateforme offre aux utilisateurs une expérience personnalisée, avec, tout au long du processus d'achat, des promotions exclusives adaptées à leur parcours billetterie et à leur profil. Les fans de sport disposent d’une interface interactive facile à utiliser, pour une navigation et des achats fluides, ainsi qu'une mise à disposition des billets et un service client efficaces. La solution d'identité SSO mise en place par Atos simplifie par ailleurs l'expérience utilisateur tout en réduisant la pression sur les équipes de sécurité.

Outre la plateforme de billetterie, Atos développe et intègre également des technologies numériques clés pour toutes les parties prenantes des Jeux européens – fans de sport, athlètes, membres du personnel, diffuseurs et volontaires – afin qu'elles puissent bénéficier d'une expérience unique. Les solutions déployées par Atos incluent le site Web officiel de l'événement, une plateforme de données et une application mobile pour les fans, un système de gestion des volontaires, les accréditations, le réseau des sites de compétition, ainsi que la gestion des données de tous les événements sportifs. Atos produit le streaming de 15 sports, totalisant 33 flux différents. Les résultats sont transmis grâce à une solution de chronométrage et de notation précise et fiable et à un système d'information dédié aux commentateurs.

Les Jeux européens, organisés par la Pologne du 21 juin au 2 juillet 2023, se déroulent sous la responsabilité des Comités Olympiques Européens et du Comité International Olympique. Cet événement est le premier tournoi continental de qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il vise également à faire découvrir de nouvelles disciplines qui marqueront l'avenir du sport, comme le beach handball, le teqball et le padel.

Pour en savoir plus sur les solutions Atos dédiées aux grands événements, rendez-vous sur la page Sports et grands événements - Atos.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Atos : Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

Pièce jointe