Atos : fournit une plateforme de billetterie pour les Jeux européens de 2023

Atos annonce le lancement d'une plateforme de billetterie innovante pour la troisième édition des Jeux européens qui se déroulera en Pologne dans moins de 50 jours. Cette plateforme soutient son objectif d'améliorer l'expérience des fans par le déploiement de solutions numériques basées sur les données. Il s'agit d'une étape clé pour le Comité Olympique Européen (COE).



Reposant sur un système avancé d'analyse de données, cette plateforme offre aux utilisateurs une expérience personnalisée, avec, tout au long du processus d'achat, des promotions exclusives adaptées à leur parcours billetterie et à leur profil.



Les fans de sport disposent d'une interface interactive facile à utiliser, pour une navigation et des achats fluides, ainsi qu'une mise à disposition des billets et un service client efficaces.



La solution d'identité SSO mise en place par Atos simplifie par ailleurs l'expérience utilisateur.