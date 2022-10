Atos : inaugure son nouveau centre de R&D à Grenoble sud

Atos annonce avoir inauguré aujourd'hui son campus Iseran, à Echirolles (Isère), au sud de Grenoble, le deuxième site le plus important pour Atos en France mais également un centre de R&D de référence en Europe.



Présent dans les secteurs de l'énergie, du calcul de haute performance (HPC) et de l'intelligence artificielle (IA), ce nouveau site de 19 200m² regroupe les 1 000 salariés d'Atos, auparavant installés sur un site à Grenoble et le site historique d'Echirolles.



Sa capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à 1 320 personnes, le site permettra d'accueillir les 250 recrutements prévus sur l'année 2023.





