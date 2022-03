Atos inaugure un centre de sécurité mondial de nouvelle génération en Bulgarie et étoffe son offre de sécurité souveraine en Europe

Paris (France) et Sofia (Bulgarie), le 22 mars 2022 – Atos, premier fournisseur de services de sécurité managés en Europe , annonce aujourd’hui l’ouverture de son nouveau centre de sécurité (SOC, Security Operations Center) de dernière génération à Sofia, en Bulgarie, dans le cadre du développement continu de ses activités dédiées à la cybersécurité. Ce nouveau centre international est le 16e SOC d’Atos dans le monde. Il est conçu pour identifier au plus tôt et limiter rapidement l’impact des incidents de sécurité pour les grandes entreprises à travers le monde grâce à une surveillance, une détection des menaces et une remédiation ciblée 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an. Il s’appuie sur les technologies les plus récentes d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) et vient ainsi renforcer le réseau mondial de SOC d’Atos.

Atos s’efforce de répondre aux besoins de souveraineté des acteurs des secteurs public et privé, évoluant notamment dans des domaines sensibles et critiques, en mettant à leur disposition un SOC supplémentaire situé en Europe centrale, qui s’ajoute à ceux déjà présents en Croatie, en Pologne et en Roumanie. Cette inauguration s’inscrit en droite ligne avec le récent lancement d’ Atos OneCloud Sovereign Shield qui permet aux clients de renforcer le niveau de contrôle dont ils disposent sur les données qu’ils génèrent et échangent.

Avec l’inauguration de ce nouveau centre, Atos prévoit de recruter plus de 50 professionnels en cybersécurité à Sofia en 2022, qui rejoindront les 1 500 collaborateurs Atos déjà implantés en Bulgarie et le réseau mondial de 6 000 experts en sécurité d’Atos. Dans les années à venir, Atos prévoit d'étendre les capacités du centre avec jusqu'à 300 spécialistes du numérique.

« Avec la hausse de la demande en Europe, y compris en Bulgarie, il semblait naturel d’ouvrir un nouveau SOC à Sofia, où nous disposons déjà d’une équipe bien établie d’experts en transformation numérique », indique Chris Moret, SVP, responsable Groupe des Services de cybersécurité chez Atos. « Atos est le chef de file des services de cybersécurité en Europe et se donne pour mission de développer ses activités locales. Notre nouveau SOC utilise les dernières technologies d’IA et de ML et offrira des services de sécurité stratégiques à nos clients de la région. »

La multiplicité des SOC d'Atos dans le monde et leur interconnexion permet de partager plus efficacement les informations sur les cybermenaces, de mieux s'y préparer, mais aussi de partager l'expertise et les meilleures pratiques clés en matière de cyber. Le vaste réseau de SOC augmente la fiabilité de la redondance pour faire face à la complexité croissante des cyber-attaques et à leur mondialisation.

Le réseau mondial de SOC de nouvelle génération d’Atos traite chaque jour 31 milliards d’événements de sécurité. Le SOC de Sofia viendra compléter cette ligne de défense et offrira tous les services de sécurité managés d’Atos, notamment le service managé de détection et réponse aux incidents (Managed Detection and Response, MDR) qui inclut des informations sur les menaces, une détection des menaces, une surveillance de la sécurité et une analyse des incidents, tout en utilisant l’intelligence artificielle et le machine learning pour enquêter, contenir automatiquement les menaces et coordonner la réponse à apporter. Atos a récemment lancé une version « données souveraines » de son service MDR , garantissant que les données des clients restent dans la même zone géographique.

En Bulgarie, le Groupe Atos est représenté par deux entités juridiques. Atos IT Solutions & Services assiste plus de 20 fonctions métier et plus de 1 000 processus en mettant des services de bout en bout à disposition des entités d’Atos. En outre, elle fournit des services de communication pour les clients Atos issus de plus de 40 pays à travers le globe. Atos Bulgaria Competency Center propose des solutions informatiques innovantes aux multinationales du secteur des produits grand public et du secteur agroalimentaire, sans oublier des solutions SAP de pointe à ses clients internationaux. Reconnues comme étant des « Great Place To Work » par l’institut international Great Place to Work, les deux entités figurent parmi les employeurs les plus importants de Bulgarie.

