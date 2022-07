Communiqué de presse

Atos intègre 5 nouvelles start-ups à son programme Atos Scaler afin d’accélérer l’innovation de ses clients dans les domaines de la sécurité et du quantique

Paris (France), le 7 juillet 2022 - Atos annonce aujourd’hui l’intégration de 5 nouvelles start-ups au programme « Scaler, the Atos Accelerator », un programme d’accélération dédié à l’open innovation pour les start-ups et les PME. Ces nouvelles start-ups sont spécialisées dans la sécurité numérique et les technologies quantiques. Véritable levier de valeur ajoutée pour les clients d’Atos, Scaler verra son portefeuille enrichi grâce aux solutions innovantes portées par les start-ups. Le Groupe Atos soutiendra quant à lui le développement des activités de ces start-ups et favorisera leur croissance à l’international, en accélérant leur accès à ses clients et à son écosystème de partenaires.

C’est avec un grand plaisir qu’Atos accueille dès aujourd’hui les start-ups suivantes au sein du programme Scaler, dans les catégories « Sécurité numérique » et « Technologies avancées » :

ColibrITD: plateforme logicielle innovante d'informatique quantique permettant à toute entreprise de gérer et d'optimiser l'accès à l'informatique quantique dans un environnement HPC hybride classique et quantique,





Cycognito: plateforme SaaS de gestion de la surface d'attaque externe qui détecte, hiérarchise et peut exploiter les points d'exposition critiques en offrant des conseils de remédiation,





DuoKey: technologie qui protège les données dans le cloud par le biais du calcul multipartite (MPC) et du cryptage. Elle permet de surmonter les risques connus en matière de sécurité, en chiffrant des données précieuses à l'aide de différentes clés partagées sur la base du MPC,





Digitalberry: un orchestrateur d'actifs cryptographiques tels que les certificats numériques, les jetons et les paires de clés. Digitalberry sécurise et simplifie l'utilisation à grande échelle des certificats numériques au sein d'organisations non expertes,





GitGuardian: plateforme dédiée à la sécurité du code et qui permet aux développeurs, aux équipes cloud, de sécurité et de conformité, de collaborer pour sécuriser le développement de leurs logiciels.





Pour cette troisième phase d’intégration, l’équipe Atos Scaler a organisé des sessions de présentation dans le Metaverse. Les start-ups ont ainsi été mises au défi de présenter une expérience 100 % immersive et réaliste au sein d’un univers virtuel. D’autres sessions de présentation seront organisées au deuxième semestre 2022 pour les catégories « Décarbonation » et « Digital ».

Chaque année, de nouvelles start-ups sont sélectionnées pour développer leurs projets en fonction des intérêts spécifiques des clients. Atos les aide ainsi à accélérer le développement de leurs activités et leur croissance à l’international pendant une période de 18 mois. Elles ont dès lors la possibilité d’accéder aux clients et partenaires d’Atos tout en tirant parti de son expertise technologique, sans oublier sa réputation et sa visibilité à travers le monde. Depuis son lancement en 2020, le programme Atos Scaler a accompagné de nombreux projets d’open innovation qui soutiennent les besoins métier de ses clients.

À ce jour, Atos Scaler a accueilli plus de 20 start-ups du monde entier et près de 20 contrats ont déjà été signés avec des clients. Les indicateurs de performance clés (KPI) d’Atos Scaler ont ainsi plus que doublé depuis le début de l’année 2022.

« La sécurité numérique et l’informatique quantique sont des domaines complexes à multiples facettes qui sont aujourd’hui critiques pour l’activité économique. Il est essentiel d’encourager l’innovation et la collaboration dans ces secteurs afin de soutenir les entreprises, aujourd’hui et demain », précise Zeina Zakour, Vice-Président, Global CTO Digital Security, chez Atos. « Atos Scaler est un programme fantastique dans le sens où il nourrit véritablement l’innovation. Ensemble, nous sommes en mesure de répondre à des besoins client très spécifiques en proposant des solutions originales et pertinentes, tout en renforçant notre positionnement de leader dans les domaines de la cybersécurité et des technologies quantiques. »

Atos Scaler honore ses engagements, ceux d’accélérer la croissance et d’enrichir son portefeuille dédié à l’open innovation. En voici quelques exemples :

Développement des activités avec France Télévision et la décarbonation de son nouveau média NOWU aux côtés de Greenspector et d’EcoAct.

avec France Télévision et la décarbonation de son nouveau média NOWU aux côtés de Greenspector et d’EcoAct. Enrichissement du portefeuille dédié à l’open innovation avec une solution durable destinée aux services financiers baptisée « Decarbonized Investment Brain » (Moteur intelligent d’investissement décarboné) aux côtés de DreamQuark ; mais aussi avec l’utilisation du système d’exploitation à la sécurité certifiée ProvenCore de la start-up ProvenRun pour sécuriser les serveurs BullSequana S et BullSequana Edge d’Atos, et offrir une sécurité constante au « Edge to HPC » et au cloud ; et avec l’utilisation des données sur le cycle de vie environnemental de Carbon Minds pour enrichir la plateforme dédiée à l’empreinte carbone des Produits (PCF) d’Atos.

avec une solution durable destinée aux services financiers baptisée « Decarbonized Investment Brain » (Moteur intelligent d’investissement décarboné) aux côtés de DreamQuark ; mais aussi avec l’utilisation du système d’exploitation à la sécurité certifiée ProvenCore de la start-up ProvenRun pour sécuriser les serveurs BullSequana S et BullSequana Edge d’Atos, et offrir une sécurité constante au « Edge to HPC » et au cloud ; et avec l’utilisation des données sur le cycle de vie environnemental de Carbon Minds pour enrichir la plateforme dédiée à l’empreinte carbone des Produits (PCF) d’Atos. Extension de l’écosystème stratégique d’Atos avec le développement de solutions dédiées à la sécurité de l’IoT et de l’OT pour le secteur de l’énergie aux côtés de la société OTORIO, également sélectionnée en tant que partenaire stratégique d’Atos pour ses solutions de dernière génération consacrées à la gestion des risques numériques et de la cybersécurité industrielle de l’OT ; et avec la start-up Circular Computing dans le cadre d’un partenariat pour proposer des ordinateurs portables reconditionnés neutres en carbone destinés à l’offre « Digital Workplace » d’Atos.





Le programme compte aujourd’hui les start-ups suivantes :

Pour en savoir plus sur Atos Scaler et les start-ups sélectionnées : https://atos.net/en/atos-scaler.

