28 novembre (Reuters) - Atos a déclaré mardi que l'impact de l'abaissement de la notation de crédit du groupe à "BB-" par S&P aurait un impact "négligeable", évalué à six millions d'euros par an, sur ses charges d'intérêt.

Dans un communiqué, le groupe a affirmé disposer "des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations financières au cours des douze prochains mois".

Il a toutefois dit évaluer la possibilité d’accéder aux marchés de capitaux (dettes et actions) et envisager la vente d'actifs supplémentaires pour refinancer son plan d’augmentation de capital et ses échéances obligataires à 2025.

Atos a par ailleurs déclaré être en négociations exclusives avec EPEI "pour modifier et simplifier certains termes de la cession envisagée de Tech Foundations".

