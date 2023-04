Atos : l'IA au service de la métropole Aix-Marseille-Provence

Atos annonce avoir été retenu par la métropole Aix-Marseille-Provence, dans le cadre du projet FIDAMIA, pour 'la mise en oeuvre d'une solution industrialisée d'analyse contextuelle d'images et de son interfaçage à différents dispositifs métropolitains'.



Concrètement, l'expertise d'Atos en intelligence artificielle va permettre de soutenir les interventions des équipes techniques de la métropole et d'accélérer la prise en charge des signalements effectués par les usagers.



Le contrat comprend le développement, le déploiement et la maintenance d'un modèle d'Intelligence Artificielle (IA) auto-apprenant, ainsi que la formation des agents de la métropole.



Selon Atos, cette solution garantit à la Métropole un temps de réponse par requête de moins d'une seconde et un taux de 90% pour l'assignation d'une requête d'un citoyen à la bonne catégorie.





