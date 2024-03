PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'union des actionnaires constructifs d'Atos (Udaac) a appelé lundi le groupe de services numérique en difficulté à demander "très rapidement" la mise en ouvre d'une suspension de cotation provisoire de l'action pour une durée initiale de six mois.

Cette suspension de cotation, renouvelable une fois, vise à "offrir au groupe une plus grande sérénité dans le cadre de ses négociations avec ses banques et avec de potentiels acquéreurs pour certaines de ses activités", a indiqué dans un communiqué l'association, qui regroupe des actionnaires minoritaires d'Atos et a été créée en 2023.

Cette suspension de cours permettrait notamment à la société Atos "de se prémunir, pour un certain temps, de l'importante vente à découvert (VAD) dont elle est actuellement l'une des principales cibles à la Bourse de Paris, et d'éventuelles rumeurs ou interprétations tendancieuses dans un contexte déjà difficile", a poursuivi l'Udaac.

March 18, 2024 10:33 ET (14:33 GMT)