Atos : l'offre de Kretinsky serait rejetée par les créanciers

Le 21 mai 2024 à 10:10

Les créanciers obligataires auraient rejeté l'offre de Daniel Kretinsky selon La Tribune. Les créanciers obligataires auraient envoyé ce week end un courrier à Bercy et à l'administratrice judiciaire pour indiquer qu'ils rejetaient cette offre.



Selon les propos repris ' C'est un non très ferme. À moins que Daniel Kretinsky révise complètement son offre '.



' Cette annonce n'est pas une surprise au regard de l'effort réclamé aux créanciers par D. Kretinsky (abandon de 4MdsE de dettes sur un total de 4,9MdsE) et conforte l'idée selon laquelle OnePoint serait le mieux positionné pour trouver un compromis avec les créanciers ' indique Invest Securities.



' Par ailleurs, on apprend ce matin dans Les Echos que la BCE détiendrait 20% de la dette obligataire d'Atos avec 0,5MdE, ce qui en ferait le 1er créancier du groupe ' rapporte Invest Securities.



