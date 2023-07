Atos : la trésorerie inquiète, le titre décroche

L'action Atos chute lourdement vendredi matin à la Bourse de Paris, l'évolution défavorable du flux de trésorerie du groupe de conseil en technologies inquiétant le marché.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5.548 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 2,3% en base organique, sous l'effet du dynamisme de son activité de cybersécurité Eviden, qui a enregistré une croissance organique de 7%.



Le chiffre d'affaires du coeur de métier, Tech Foundations, est en revanche resté globalement stable sur les six premiers mois de l'année.



Au niveau du groupe, la marge opérationnelle s'est élevée à 212 millions d'euros, soit 3,8% du chiffre d'affaires, en amélioration par rapport au premier semestre 2022 (59 millions d'euros, soit 1,1% du chiffre d'affaires).



La marge opérationnelle d'Eviden s'est améliorée à 138 millions d'euros, soit 5,3% du chiffre d'affaires, en augmentation substantielle par rapport aux 3,5% enregistrés au premier semestre 2022



Celle de Tech Foundations s'est élevée à 73 millions d'euros, soit 2,5% du chiffre d'affaires, comparé à -1% au premier semestre 2022.



'La publication est contrastée entre d'un côté de bonnes réalisations pour Tech Foundations et une amélioration des prises de commandes et de l'autre, une performance légèrement plus faible qu'attendu pour Eviden et surtout un FCF bien plus négatif que prévu', réagissent ce matin les analystes d'Invest Securities.



Le flux de trésorerie disponible a atteint -969 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, une aggravation par rapport aux -555 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.



Atos a par ailleurs revu à la hausse son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires, désormais attendue entre 0% et 2% cette année, pour une prévision de marge opérationnelle confirmée entre 4% et 5%.



Mais ce sont les éléments négatifs qui l'emportaient ce matin à la Bourse de Paris: vers 9h20, le titre plongeait de plus de 10%. Il affiche encore un gain de plus de 61% depuis le début de l'année.



