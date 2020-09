Atos : lance un produit en Allemagne avec RingCentral

30/09/2020 | 11:24

Atos et RingCentral a annoncé aujourd'hui le lancement d'Unify Office by RingCentral en Allemagne.



Unify Office by RingCentral permet aux employés de tirer parti des capacités du système de messagerie, de vidéo et de téléphone et de plusieurs intégrations prêtes à l'emploi avec les applications professionnelles. Cela permet de rester connectées et productives de n'importe où, tout en continuant à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail.



' Unify Office by RingCentral combine la toute dernière technologie de communications unifiées en tant que service (UCaaS) avec les connaissances et les connaissances du marché allemand des communications d'Atos et de sa solide communauté de partenaires de 800 partenaires ' indique le groupe.



