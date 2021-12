Atos : lance une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle pour améliorer les opérations et performances des entreprises

Atos renforce aujourd'hui sa position sur le marché de l'Intelligence Artificielle (IA) avec le lancement de sa solution Outcome-driven AI Platform (ODAP), la première offre de bout en bout, hautement évolutive, associant data science etmachine learning (ML). Cette nouvelle plateforme fournit des modèles d'IA prêts à l'emploi et personnalisables, destinés à aider les entreprises à prendre les meilleures décisions pour optimiser leurs opérations et leurs résultats. Complémentaire de la plateforme Computer Vision d'Atos lancée au début de l'année et dédiée à l'analyse d'images et de vidéos de bout en bout, ODAP propose des cas d'usage standards et personnalisés qui combinent audio, texte, images, chiffres et données structurées provenant des systèmes informatiques de l'entreprise.

En traitant et analysant de très grandes quantités de données complexes en temps réel, ODAP aide les entreprises à gérer et améliorer de manière automatisée les pratiques et les processus de travail pour, in fine, optimiser la qualité globale des produits et des services fournis. L'offre s'appuie sur les meilleures technologies d'Atos dans le domaine de l'IA et de la data science, en particulier sur l'expertise européenne de DataSentics, acquise au début de l'année et regroupant plus de 100 data scientists, mais aussi des nord-américains zData et Miner&Kasch, tous trois réunis au sein du pôle d'expertise mondial d'IA/ML qui fournit des cas d'usage commerciaux à ses clients dans le monde entier.

L'éventail de cas d'usage le plus étendu du marché

Aujourd'hui, ODAP est la seule solution capable de servir autant de secteurs - le secteur public, les services financiers, la commerce de détail, l'industrie et les transports - et de proposer une telle diversité de scénarios d'utilisation prêts à l'emploi.

« L'exploitation des données et l'IA ne doivent pas se limiter à l'analyse traditionnelle des données des tableaux de bord, mais doit être au cœur des fonctions commerciales et opérationnelles et conduire à un résultat clair. » a déclaré Jérôme Sandrini, responsable des solutions d'IA et de la 5G chez Atos. « C'est pourquoi notre stratégie consiste à nous concentrer sur les cas d'usage métier en bénéficiant des meilleures technologies et pratiques - et non à réinventer la roue et simplement fournir une autre plateforme technique. Nous déployons nos cas d'utilisation sur tout type d'infrastructure de données, du cloud au edge computing, tout en respectant les environnements spécifiques des clients. »

ODAP permet de développer des cas d'usage commerciaux et opérationnels à base d'intelligence artificielle dans un continuum « Cloud-to-Edge » alimenté par la 5G. Facile à déployer grâce à ses capacités d'intégration avancées, y compris dans une architecture privée 5G MEC, ODAP est optimisé pour les données non structurées et s'adapte à tout type d'organisations, quelle que soit leur taille.

Pour en savoir sur la solution Outcome-Driven AI Plarform d'Atos (ODAP), rendez-vous sur https://atos.net/en/solutions/edge-computing/outcome-driven-ai-platform.

