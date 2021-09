Atos : lance une offre de hacking éthique, avec Intigriti

Atos annonce le lancement d'une offre de 'bug bounty' de bout-en-bout à destination des entreprises, en collaboration avec Intigriti, première plateforme européenne de hacking éthique.



Le 'bug bounty' consiste à solliciter des chercheurs en sécurité et hackers éthiques pour rechercher les vulnérabilités d'une application ou d'un système.



' En combinant la plateforme d'Intigriti et les services de cybersécurité d'Atos, les clients auront accès à une approche à la fois plus simple (un seul interlocuteur, une mise en place facilitée) et plus approfondie de la détection de vulnérabilités et de leur remédiation ', explique Atos.



Le partenariat permettra aussi à Atos d'étendre son expertise et ses services en matière de tests de vulnérabilité sur des marchés privés et publics à l'international.





