Atos : lancement de l'initiative Atos OneCloud

16/11/2020 | 08:55

Atos fait part du lancement d'Atos OneCloud, pour 'accélérer de manière pro-active la migration de ses clients vers le Cloud à travers un guichet unique d'offres, des capacités sectorielles spécifiques de mise sur le marché et une organisation dédiée'.



Soutenu par deux milliards d'euros d'investissements sur cinq ans, Atos OneCloud sera fourni dans des environnements de Cloud public, privé ou hybride, hautement sécurisés et décarbonés. Il permettra aux entreprises de bénéficier de tout le potentiel du Cloud.



Atos OneCloud intègre un ensemble de 10 offres regroupées en un guichet unique. Le groupe de services informatiques pourra orchestrer n'importe quelle combinaison de ces différentes offres pour créer des offres personnalisées et les décliner par secteur d'activité.



