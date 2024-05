Atos : lancement de la solution JARVICE AI par Eviden

Atos annonce le lancement par sa division Eviden de JARVICE AI, extension complète de la plateforme HPC d'entreprise existante JARVICE XE et nouvelle solution logicielle qui complète sa gamme de produits et services BullSequana AI.



'JARVICE AI simplifie le travail des data scientists et des administrateurs d'infrastructures d'IA en fournissant un accès d'orchestration 'unique et sécurisé' à des clusters de GPU ou à des fournisseurs de cloud géographiquement dispersés', explique-t-il.



Dotée de nouvelles capacités, cette plateforme est conçue pour l'intelligence artificielle et peut orchestrer en un clic des frameworks MLOps sur des infrastructures d'IA avancées, que ce soit sur site, dans le cloud ou sur des architectures fédérées.



