Atos : lancement de solutions HPC sur un modèle as-a-Service

Capitalisant sur l'acquisition de Nimbix, Atos annonce le lancement de 'Nimbix Supercomputing Suite', un ensemble de solutions flexibles et sécurisées pour le calcul haute performance (HPC), disponible selon un modèle as-a-Service.



Ce portefeuille inclut les tout premiers services de supercalcul fédéré du secteur et des services 'bare metal' dédiés, permettant aux clients d'accroître leur agilité dans la gestion de la charge de calcul intensif et de bénéficier de nouveaux modèles de consommation.



'Avec le lancement de 'Nimbix Supercomputing Suite', Atos met à la disposition de ses clients du monde entier l'un des portefeuilles de solutions dédiées au supercalcul et au calcul haute performance le plus étoffé du marché', affirme le groupe informatique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.