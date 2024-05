Atos : le patron d'Econocom confirme ses intentions

Jean-Louis Bouchard, le président-fondateur d'Econocom, a expliqué vendredi pourquoi il avait choisi de soutenir le projet de reprise d'Atos porté par le groupe Onepoint.



Dans un communiqué, le chef d'entreprise estime que la la démarche de David Layani, le patron de Onepoint, est à la fois 'ambitieuse, courageuse et guidée par une bonne connaissance d'Atos et des services informatiques'.



Des éléments qui, de son point de vue, faisaient défaut depuis le départ de Thierry Breton de la direction d'Atos.



Pour mémoire, l'offre soumise au début du mois par le consortium Onepoint se structure autour de trois axes prioritaires, à savoir protéger et conserver l'intégralité des actifs du groupe, renouer dès que possible avec une trajectoire de croissance rentable et restructurer la dette.



Sur ce dernier point, Jean-Louis Bouchard souligne que la réelle maitrise de l'endettement bancaire d'Econocom constitue un atout pouvant servir les intérêts du redressement d'Atos.



Le dirigeant d'entreprise ajoute qu'Econocom entend également faire bénéficier le consortium de sa relation de confiance avec les banquiers d'investissement et les refinanceurs.



'A la fois concurrents et associés, comme souvent dans le monde des services informatiques ou encore de la finance, Atos et Econocom travaillent ensemble depuis plus de 40 ans', rappelle Jean-Louis Bouchard.



L'homme d'affaires souligne que les deux groupes répondent aujourd'hui en partenariat à des appels d'offres importants dans les domaines de l'infogérance et du financement d'équipements.



Pour rappel, le projet de reprise porté par le consortium mené par Onepoint est également soutenu par la société d'investissement Butler Industries, qui avait elle-même investi au capital d'Econocom il y a quelques années.



