Atos : le plan de cession pourrait être modifié

Le 28 novembre 2023

Atos a confirmé mardi avoir entamé des négociations avancées en vue de modifier et de simplifier certains termes du projet de cession de sa filiale Tech Foundations à Daniel Kretinsky.



Selon des informations publiées par BFM, le groupe technologique et son nouveau président, Jean-Pierre Mustier, souhaiteraient éviter que le milliardaire tchèque devienne actionnaire d'Eviden, la branche de cybersécurité, afin d'apaiser les inquiétudes manifestées par les parlementaires et le ministère de la Défense français.



En échange, Atos souhaiterait que le prix de Tech Foundations soit revu à la hausse, le chiffre d'une soulte de 150 millions d'euros étant évoqué.



Atos a confirmé par ailleurs que d'autres initiatives pourraient être envisagées dans le cadre de son plan d'augmentation de capital, avec l'objectif de répondre aux échéances de dette en 2025.



L'entreprise dit ainsi évaluer la possibilité d'accéder aux marchés de capitaux (dettes et actions) et/ou envisager la vente d'actifs supplémentaires, alors qu'un prêt de 1,5 milliard d'euros doit arriver à échéance en janvier 2025 avant l'arrivée à maturité, en mai 2025, d'une émission obligataire de 750 millions d'euros.



'En conclusion, l'incertitude prédomine plus que jamais sur le dossier, ce que le marché a sanctionné hier (-10%)', réagissent ce matin les analystes d'Invest Securities.



'Si les intentions de J-P Mustier sont louables, il est difficile de cerner ses marges de manoeuvre et surtout, il apparait compliqué d'envisager un scénario plus favorable pour les actionnaires actuels d'Atos sans revalorisation significative du prix de cession de Tech Foundations', ajoute le bureau d'études.



En parallèle, l'agence S&P a dégradé hier soir la notation de crédit d'Atos pour la ramener de 'BB' à 'BB-' avec une perspective négative.



Dans son communiqué, Atos évoque un impact 'négligeable' au niveau de ses charges d'intérêts, ce qui n'empêchait pas le titre de perdre encore 3,5% mardi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



