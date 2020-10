Atos : le supercalculateur choisi par le service météo croate

20/10/2020 | 10:23

Atos annonce que le Service météorologique et hydrologique croate (DHMZ) va s'équiper d'un supercalculateur BullSequana XH2000, suite à la signature d'un contrat de cinq ans et d'une valeur de plus de 10 millions de kunas croates (environ 1,3 million d'euros).



Le nouveau système multipliera par 4 la puissance de calcul actuelle du DHMZ, lui permettant d'augmenter la fréquence et la précision de ses prévisions météorologiques. Il permettra aussi d'optimiser le système utilisé pour la gestion et la surveillance de la qualité de l'air dans les zones urbaines.



Le système devrait être installé à DHMZ d'ici la fin avril 2021.





