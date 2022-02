Atos : le titre chute après l'annonce d'une dépréciation

L'action Atos plongeait de près de 7% jeudi matin après une heure de transactions, réagissant à l'annonce faite hier soir par le groupe technologique d'une lourde dépréciation de ses activités.



Du fait de son changement de stratégie et de son recentrage sur ses activités de croissance, la SSII prévoit une dépréciation de 'goodwill' et d'autres actifs non-courants de l'ordre de 1,9 milliard d'euros.



Le groupe compte également enregistrer, au titre du second semestre 2021, une dépréciation d'actifs sur contrats, des provisions pour créances douteuses et des provisions pour pertes futures, pour un montant maximum d'environ 500 millions d'euros.



Ce dernier élément porte sur des réévaluations de contrats, y compris un contrat de BPO dans les services financiers au Royaume-Uni.



Atos estime que son chiffre d'affaires 2021 sera de l'ordre de 10,8 milliards d'euros, soit une décroissance d'environ 2,6% à taux de change constants, contre une prévision de -2,4% annoncée le mois dernier.



Vers 10h00, le titre Atos chutait de 6,9% à 12,15 euros alors que l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris était peu changé.



Pour les analystes d'Invest Securities, le nouveau management incarné par Rodolphe Belmer 'continue de solder l'héritage du passé'.



'Si l'essentiel des nouveaux éléments annoncés hier soir sont non cash et sont la conséquence logique de l'arrivée du nouveau CEO, la visibilité devrait rester faible sur le titre, le temps que la nouvelle direction présente ses objectifs à court et moyen termes', indique la société de Bourse.



'On a néanmoins le sentiment que le pire est derrière nous', ajoute Invest.



Atos doit publier ses résultats de l'exercice 2021 ainsi que ses objectifs pour 2022 le 28 février prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.