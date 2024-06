Atos : les discussions se poursuivent avec le comité SteerCo

Le 26 juin 2024 à 09:04 Partager

Atos annonce avoir reçu de la part du comité représentatif de ses créanciers obligataires (SteerCo) une proposition globale de restructuration financière révisée tenant compte de la décision de Onepoint, Butler Industries et Econocom de se retirer des discussions le 25 juin 2024.



Les discussions se poursuivent avec le comité représentatif des créanciers (SteerCo) et certaines banques sur la base de cette proposition en vue de parvenir à un accord dans les meilleurs délais.



Lorsqu'un accord sur un plan de restructuration financière aura été trouvé, une nouvelle période de syndication du financement intérimaire (tranches supplémentaires de 225 millions d'euros et 350 millions d'euros) s'ouvrira.



Atos annonce également avoir finalisé la négociation avec l'Etat français d'une convention visant à protéger les intérêts de souveraineté de l'Etat français au titre de certaines activités exercées par le Groupe Atos. Cette convention, approuvée le 25 juin 2024 par le conseil d'administration d'Atos, doit être signée ce jour.



La convention prévoit en outre un droit pour l'Etat français d'acquérir des activités souveraines sensibles en cas de franchissement par un tiers du seuil de 10% ou d'un multiple de 10% du capital ou des droits de vote d'Atos ou de Bull SA.



Rappelons que la société a reçu de l'Etat français une lettre d'offre confirmatoire non engageante pour l'acquisition potentielle de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) de la Société.



La Société a reçu également le 25 juin 2024 de la part d'EPEI un courrier réitérant son intérêt pour participer à sa restructuration financière.



La Société confirme son objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec une majorité de créanciers financiers durant la semaine du 22 juillet 2024.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.