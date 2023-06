Atos : les résolutions de l'activiste Sycomore rejetées

Les actionnaires d'Atos ont rejeté mercredi les résolutions proposées par le fonds d'investissement Sycomore, qui souhaitait notamment révoquer l'actuel président du conseil d'administration, Bertrand Meunier.



La résolution ayant trait à la destitution de Bertrand Meunier, qui n'avait pas le soutien de la direction et du conseil d'administration, a été rejetée par les actionnaires à hauteur de 67,4% des voix lors d'une assemblée générale organisée hier au siège social du groupe, à Bezons.



Bertrand Meunier, le président du conseil d'administration d'Atos, s'est réjoui de la confiance renouvelée des actionnaires, saluant le soutien important exprimé à toutes les propositions formulées par le conseil.



La nomination en qualité d'administrateur de Léo Apotheker, l'ancien patron de SAP que Sycomore souhaitait placer à la tête du conseil, a été rejetée par 65,3% des actionnaires.



'Malgré les manoeuvres de déstabilisation dont le groupe a pu faire l'objet, notamment lors de ces dernières semaines, la démocratie actionnariale a pu s'exprimer pleinement', s'est félicité le groupe technologique.



Sycomore avait déclaré estimer qu'Atos faisait aujourd'hui face à une crise de gouvernance 'majeure', avec trois équipes de direction générale s'étant succédé en trois ans et un bilan jugé 'désastreux à tous points de vue'.



Le titre Atos s'inscrivait en hausse de 0,9% jeudi matin suite à ces annonces, surperformant un indice SBF 120 en petite progression de 0,1%.



