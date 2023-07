Communiqué de presse

Atos livreavec succès des services numériques pilotés par les données auxJeux Européens 2023

Cracovie, Pologne – 11 juillet, 2023 - Atos annonce aujourd'hui avoir livré avec succès des services numériques pilotés par les données pour les Jeux Européens 2023, qui se sont déroulés du 21 juin au 2 juillet à Cracovie et dans les régions de Malopolska et de Silésie en Pologne. Atos, qui soutient depuis longtemps le Mouvement olympique, et les Comités Olympiques Européens (COE), l'organe directeur des comités nationaux olympiques en Europe, ont atteint leur objectif commun de renforcer l'engagement des supporters et des athlètes.

En tant qu’intégrateur informatique de cette troisième édition des Jeux Européens, Atos a orchestré la capture, le traitement et la diffusion en toute sécurité des données de tous les événements sportifs. Atos a déployé une équipe de plus de 400 experts en Pologne, soutenue par 25 experts basés à Madrid afin de fournir :

La plateforme de billetterie , de la vente au contrôle d'accès ;

, de la vente au contrôle d'accès ; Les principaux systèmes de gestion des Jeux, tels que le site web officiel, le portail des volontaires et les solutions pour les médias (système d'information des commentateurs et extranet pour les médias) ;

Les services sur les sites de compétition, tels que le chronométrage, le score et le streaming automatisé pour 14 sports, qui a généré 1 100 heures de vidéo sur 33 flux différents, sans qu'aucun agent ne soit présent sur place ;

Les résultats en direct et les calendriers des compétitions, diffusés sur tous les canaux.

Tous ces services ont été intégrés dans une plateforme numérique de données, conçue comme une solution complète à guichet unique, adaptée aux divers besoins des athlètes, des spectateurs et des volontaires. 40 000 amateurs de sport se sont inscrits et ont pu vivre l'événement de façon homogène depuis leur mobile ou leur ordinateur, acheter des billets, consulter les résultats ou regarder des vidéos. La version mobile de l’application a été téléchargée par près de 12 000 utilisateurs sur Android et iOS.

Les COE et Atos ont également cherché à améliorer l'expérience des quelque 7 000 athlètes qui concouraient en Pologne. Une section dédiée de la plateforme a permis aux athlètes, aux comités olympiques nationaux et aux fédérations membres de partager facilement des clips vidéo personnalisés de leurs performances sur leurs réseaux sociaux. Plus de 725 vidéos ont été produites et mises à disposition quotidiennement par l'équipe d'Atos ; elles ont été visionnées par environ 30 millions de téléspectateurs. D'autres innovations ont permis aux athlètes de télécharger depuis l'application mobile leurs propres diplômes et médailles NFT, sécurisés par la technologie Blockchain, ou aux participants sur place d'entrer dans une expérience de réalité virtuelle des Jeux Européens.

Hasan Arat, Président de la commission de coordination des Jeux européens de 2023, a déclaré : "Atos possède une expertise unique en matière de services numériques pour le sport et les grands événements. Nous sommes fiers des innovations que nous avons mises en œuvre ensemble pour améliorer l'expérience et l'engagement des athlètes et des visiteurs aux Jeux européens de 2023, contribuant ainsi au grand succès de l'événement.''

Nacho Moros, Directeur des opérations, Major Events, Atos, a déclaré : "Les COE souhaitaient favoriser l'innovation et l'engagement pour ces Jeux européens. Nous nous réjouissons d'avoir pu travailler avec eux sur de nouvelles solutions et de nouvelles fonctionnalités qui inspireront l'ensemble du mouvement olympique. Nous attendons avec impatience 2027 pour continuer à améliorer la technologie qui sous-tend les Jeux Européens".

Atos est le partenaire technologique numérique officiel des éditions 2023 et 2027 des Jeux Européens. Avec sa division Major Events, Atos est la seule société internationale de services informatiques forte de plus de 30 ans d'expérience et de compétences dans les événements sportifs.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Florence Vayleux – florence.vayleux@atos.net - +33 (0)6 18 46 59 97

Pièce jointe