Atos : livre son 1er simulateur quantique accéléré par GPU

Atos annonce aujourd'hui que leCentre irlandais pour le Calcul Intensif(ICHEC) va s'équiper del'Atos QLM E, une version offrant jusqu'à 12 fois plus de puissance de calcul que l'Atos QLM classique, 'le simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde'.



L'Atos QLM E sera intégrée au supercalculateur national irlandais 'Kay' et équipée d'un large éventail d'outils de programmation de logiciels quantiques afin de mener des activités de R&D et de développement des compétences au niveau national dans le domaine des technologies quantiques.



Une fois la livraison de l'Atos QLM E effectuée, Atos assurera un programme de formation accéléré et continuera à améliorer le système tout au long de sa durée de vie afin de garantir des performances optimales continues dans cette discipline en pleine évolution qu'est l'informatique quantique.



