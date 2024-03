Atos : lourde perte nette en 2023

Atos publie un résultat net part du groupe de -3,44 milliards d'euros pour 2023, impacté par des dépréciations de goodwill et d'autres actifs non courants, mais revendique un résultat net normalisé de 73 millions d'euros (contre -28 millions en 2022).



Sa marge opérationnelle s'est établie à 4,4%, en hausse organique de 170 points, pour un chiffre d'affaires de près de 10,7 milliards d'euros, en croissance organique de 0,4% (dont +2,9% pour Eviden mais -1,7% pour Tech Foundations).



Atos ne proposera pas de dividende à sa prochaine AG et ne fournit pas d'objectifs pour 2024, compte tenu des incertitudes actuelles du marché et de la vente envisagée d'actifs. Il retire par ailleurs ses objectifs 2026 précédemment communiqués.



Le groupe informatique justifie ce retrait aussi par des discussions en cours pour le refinancement de sa dette, étant entré dans une procédure amiable de conciliation pour obtenir un plan de refinancement avec ses créditeurs financiers.



