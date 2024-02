Atos : mandataire ad hoc pour le plan de refinancement

Le 05 février 2024 à 08:25 Partager

Dans un point sur son plan de refinancement et ses projets de cession, Atos annonce la sollicitation d'un mandataire ad hoc afin d'encadrer ses discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette financière.



Le mandat ad hoc est une procédure amiable permettant de conduire des négociations dans un cadre confidentiel. Il ne concernerait que la dette financière de la société informatique et serait sans incidence sur ses salariés, clients et fournisseurs.



Par ailleurs, compte tenu de l'évolution du contexte du marché, les conditions de réalisation du projet d'augmentation de capital de 720 millions d'euros ne sont plus réunies et l'engagement de garantie accordé par BNP Paribas et JP Morgan n'est plus en vigueur.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.