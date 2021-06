Siemens a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse les seuils de 10% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir, par l'intermédiaire du trust Siemens Pension-Trust eV qu'il contrôle, 9,96% du capital et des droits de vote.



Le conglomérat industriel allemand précise que ce franchissement de seuils, intervenu le 14 juin, résulte d'une cession, sur le marché, d'actions du fournisseur français de services informatiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.