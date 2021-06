Atos : a finalisé l'acquisition de Processia

Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Processia. Cette société est un intégrateur canadien de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management - PLM) et partenaire ' Services ' mondial de Dassault Systèmes.



Processia propose des services de conseil, d'intégration et d'infogérance aux entreprises des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des transports, des sciences de la vie et des hautes technologies.



Les plus de 250 professionnels de Processia rejoindront les équipes Atos.



