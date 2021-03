Atos : a livré sa plateforme Atos QLM au LRZ en Allemagne

Atos annonce avoir livré sa plateforme Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercial le plus performant au monde, au Leibniz Supercomputing Centre (LRZ), de l'Académie bavaroise des sciences.



Ce centre, le plus important de Bavière en matière de calcul intensif, a été conçu pour mettre à disposition de la communauté scientifique des applications quantiques pratiques en faisant progresser la convergence quantique-HPC.



' L'approche hybride quantique-HPC est très prometteuse car elle permettrait d'exploiter à court terme la puissance des applications quantiques via des ordinateurs classiques actuellement disponibles sur le marché ' indique le groupe.



