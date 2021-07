Atos : abaissement des objectifs pour 2021

Estimant que l'évolution organique de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre est restée négative à environ -1,5%, Atos indique revoir son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants sur l'ensemble de 2021 à 'stable'.



De même, prévenant que son taux de marge opérationnelle s'est avéré plus faible qu'attendu au premier semestre à environ 5,5%, le groupe de services informatiques ajuste son objectif de taux de marge opérationnelle pour l'année à environ 6,0%.



Dans ce contexte, Atos a décidé d'accélérer sa transformation -à la fois organique et inorganique. Après une année de transition en 2021, il prévoit d'améliorer tous ses indicateurs financiers clés dès 2022 et maintient ses cibles à moyen-terme.



