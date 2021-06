Atos : consolide son rôle de leader du calcul intensif avec l'entrée de 10 nouveaux supercalculateurs au TOP500 mondial

Atos annonce aujourd'hui que 10 de ses supercalculateurs basés sur son infrastructure haute performance BullSequana X font leur entrée dans le classement mondial TOP500. Atos compte désormais 36 supercalculateurs répertoriés, avec une puissance de pointe combinée de 206 pétaflops - soit une augmentation de 27% par rapport au classement TOP500 annoncé en novembre 2020.

Au cours des six derniers mois, Atos, leader européen du calcul haute performance, a remporté de nombreux succès dans ce domaine, parmi lesquels :

EuroHPC - la technologie BullSequana d'Atos sera utilisée dans cinq centres de supercalcul EuroHPC - Sofia Tech Park en Bulgarie (« Discover »), CINECA en Italie (« Da Vinci »), IZUM en Slovénie, (« Vega ») LuxProvide au Luxembourg (« MeluXina », qui est également 4 ème du classement GREEN500) et Minho au Portugal.

de utilisera la solution , récemment dévoilée, afin de réduire les temps de traitement de jeux de données complexes, permettant aux chercheurs d'accélérer leurs travaux grâce à la puissance du deep learning et de l'analytique. « Topaze » au CCRT - il s'agit du nouveau supercalculateur du Centre de Calcul Recherche et Technologie (CCRT) français, basé sur la solution BullSequana XH2000d'Atos. Il est le résultat des efforts de R&D conjoints d'Atos et de la Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA. Les premiers utilisateurs pourront bientôt démarrer la phase de « grands challenges » correspondant à des simulations de très grande ampleur.

Ont été également annoncés : l'Université d'Edimbourg, l'Université de Swansea, l'Agence nationale de météorologie espagnole AEMET, ainsi que JUWELS, au Centre de supercalcul de Jülich, le supercalculateur le plus rapide d'Europe avec une performance crête de 44,1 HPL pétaflops, classé n°7 dans le GREEN500.

