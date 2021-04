Atos : contrat de cybersécurité avec Bureau Veritas

Atosva fournir ses services de cybersécurité à Bureau Veritas, protégeant ainsi les 75 000 employés et 1 600 bureaux et laboratoires dans 140 pays du spécialiste des essais, de l'inspection et de la certification.



Afin de répondre aux besoins de sécurité propres à l'activité de Bureau Veritas, la solution mise en place par Atos est basée sur un SOC (Security Operations Center) prescriptif localisé en Europe et opérant 24/7, équipé des dernières technologies d'orchestration, de prédiction des cyber-menaces et d'automatisation.



'En cas d'incident, les équipes d'experts en sécurité (CSIRT) d'Atos sont organisées pour réagir et investiguer pour assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais', assure Atos.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.