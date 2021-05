Atos : créé un centre d'informatique quantique au Brésil

Atos et Senai Cimatec, l'un des principaux instituts brésiliens d'éducation, de recherche et d'innovation, annoncent la création du premier Centre d'excellence en informatique quantique brésilien à destination des entreprises.



'Situé à Salvador, dans l'État de Bahia, leLatin America Quantum Computing Center(LAQCC) a pour objectif de promouvoir l'adoption des technologies quantiques, de former la prochaine génération de professionnels dans la région et d'encourager la recherche scientifique', précise Atos.



Ce centre disposera notamment de la premièreAtos Quantum Learning Machine(Atos QLM) du Brésil, le simulateur quantique le plus puissant au monde.



'Nous espérons que l'infrastructure et les services fournis par notre nouveau Centre d'excellence permettront à l'écosystème quantique brésilien de se développer et de se préparer à l'ère quantique', expliqueLuis Casuscelli, Directeur Big Data & Sécurité, Atos en Amérique du Sud.



