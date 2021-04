Atos : distingué dans le Magic Quadrant de Gartner

Atos annonce avoir été positionné par Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant de février 2021 pour les services de gestion de l'environnement de travail (Managed Workplace Services) en Europe et en Amérique du Nord.



Précisant que Gartner met en avant 'sa capacité d'exécution et du caractère holistique de sa vision stratégique', le groupe souligne qu'il s'agit de la cinquième année consécutive qu'il est nommé leader dans le rapport européen et la quatrième dans le rapport nord-américain.



