Atos : la justice US réduit les dommages et intérêts dus à un litige à 570 mlns de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services informatiques Atos a annoncé mercredi qu'un tribunal américain du district Sud de New York avait réduit à 570 millions dollars, soit environ 470 millions d'euros, les dommages et intérêts dus à un litige concernant Syntel, une société que le groupe a rachetée en 2018.

En octobre 2020, un jury avait déclaré Syntel responsable de détournement de secrets commerciaux et de violation de droits d'auteur et avait accordé à la société informatique Cognizant et à sa filiale TriZetto environ 855 millions de dollars de dommages et intérêts.

Malgré la réduction obtenue, Atos a indiqué qu'il ferait appel de la décision du tribunal. Le groupe considère "toujours que le montant des dommages-intérêts est largement disproportionné par rapport aux actes reprochés et que le montant maximum des dommages-intérêts pouvant être alloués à TriZetto conformément au droit applicable est d'environ 8,5 millions de dollars", a indiqué la société dans un communiqué.

April 21, 2021 02:45 ET (06:45 GMT)