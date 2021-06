Atos : la plateforme 'cloud' dotée du stockage StorPool

Atos a modernisé sa plateforme 'cloud' en ayant recours à la technologie de StorPool, une start-up bulgare qui conçoit des solutions de stockage dites 'agiles' pour les infrastructures à grande échelle.



Dans un communiqué, StorPool note que son système a permis à Atos de remplacer les composants matériels tels que les serveurs ou les disques durs défaillants, tout en effectuant des mises à jour logicielles sans affecter les applications des clients.



Le système mis en place par StorPool offre un environnement toujours en ligne, qui ne nécessite pas de temps d'arrêt du service et survit aux pannes matérielles, offrant ainsi une plateforme d'hébergement toujours opérationnelle 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.



