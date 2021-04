Atos : noue un partenariat de long terme avec European Athletics pour fournir des solutions numériques innovantes

Atos a signé un accord avec European Athletics, instance dirigeante de l'athlétisme en Europe, afin de devenir son partenaire numérique officiel jusqu'en 2024. Les premiers résultats de cette collaboration ont pu être observés lors des championnats d'Europe d'athlétisme en salle qui se sont déroulés à Torun (Pologne) du 5 au 7 mars derniers. A cette occasion, Atos a conçu et développé un nouvel écosystème numérique sécurisé et décarboné pour la gestion des données de l'événement, centré sur l'engagement des fans et des athlètes.

Lors des championnats de Torun, Atos a pris en charge la capture, le traitement et la publication des données des compétitions. En lançant avec succès la première version mobile du site internet de European Atheltics, Atos a permis aux fans d'accéder à l'ensemble des informations sur l'événement (résultats, statistiques, records des athlètes, etc.) et de visionner les compétitions en direct depuis www.european-athletics.com . La plateforme numérique qu'Atos développe actuellement permettra d'accroître le nombre de visiteurs sur le site et de collecter de nouveaux ensembles de données sur l'interaction des spectateurs, dans le but de d'accroître leur engagement et de développer l' « expérience » de l'événement.

Atos a également créé une solution qui transforme les informations brutes de certains événements majeurs en graphiques visuels afin d'intégrer de la réalité augmentée dans les retransmissions. Ainsi, à Torun, le nombre d'heures de télévision visionnées en direct a bondi de près de 20 % en moyenne sur plusieurs marchés européens clés, par rapport à l'édition précédente des championnats.

En tant que partenaire numérique officiel de European Athletics, Atos a également travaillé avec l'Union Européenne de Radio-Télévision pour la mise en œuvre d'un centre médiatique innovant permettant aux médias d'accéder à l'ensemble des informations sur l'événement, aux retransmissions en direct et aux résultats, mais aussi de réserver des salles d'interview virtuelles pour bénéficier d'un accès exclusif aux athlètes - facilitant ainsi la couverture de l'événement par les journalistes qui ne pouvaient pas être sur place en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie sanitaire actuelle.

« European Athletics travaille déjà avec Atos, notre partenaire officiel en charge du chronométrage, des performances et résultats pour nos différents événements. Avec ce nouvel accord, Atos devient notre partenaire numérique officiel - une étape de plus dans le développement de notre relation qui a pour but de construire une véritable offre numérique au service des fans d'athlétisme européens », a déclaré Christian Milz, CEO, European Athletics.

« En tant qu'instance dirigeante de l'athlétisme en Europe, European Athletics doit répondre aux exigences toujours plus grandes des fans et du marché du sport. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du sport, la mission d'Atos est de servir l'écosystème des sports et des grands événements avec des technologies innovantes pour créer des expériences immersives étonnantes à destination des spectateurs - qu'ils soient à l'intérieur et à l'extérieur du site sportif. Nous sommes ravis de soutenir l'athlétisme européen et d'offrir une expérience sécurisée, numérique et décarbonée aux fans », a déclaré Patrick Adiba, Responsable des Jeux Olympiques et des Grands Evénements chez Atos.

Au-delà des championnats de Torun 2021, Atos continuera à travailler avec European Athletics et l'Union Européenne de Radio-Télévision pour répondre à la demande croissante des spectateurs et des médias et s'engage à fournir des services numériques innovants, sécurisés et décarbonés afin d'augmenter l'audience en ligne des événements d'athlétisme en Europe.

Atos fournit avec succès des solutions informatiques de pointe pour les Jeux Olympiques et Paralympiques depuis plus de 20 ans. Les championnats européens d'athlétisme en salle se déroulent tous les 2 ans et sont organisés par European Athletics. Ils ont eu lieu pour la première fois en 1970.

###

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Contact Presse:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18