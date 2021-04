Atos : partenariat stratégique avec l'Inria

Atos annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique de recherche et d'innovation avec l'Inria, l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique.



Cet accord s'inscrit dans une volonté commune de rapprocher le tissu industriel du monde de la recherche et de développer de nouvelles solutions qui se traduiront en offres sur le marché.



Atos et Inria ont conjointement identifié des axes de R&D à travers six thématiques, à savoir la décarbonation, le calcul haute-performance, la climatologie, le calcul quantique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.



Cet accord ' s'inscrit dans une stratégie plus large de développement de partenariats institutionnels à travers le monde, qui vise à structurer et à approfondir les relations d'Atos avec le monde de la recherche ', précise Elie Girard, directeur général d'Atos.





