Atos : prochaine AG à huis clos le 12 mai

Atos annonce que dans le contexte de la crise sanitaire, son conseil d'administration, réuni les 25 et 31 mars, a convoqué l'assemblée générale annuelle le 12 mai et décidé de tenir la réunion à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.



Les actionnaires sont donc invités à exercer leur droit de vote à distance soit par internet soit par correspondance. L'assemblée sera retransmise en vidéo en direct sur le site internet du groupe de services informatiques.



