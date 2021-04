Atos : remporte le marché interministériel de support des logiciels libres en collaboration avec le CNLL

Atos remporte un marché public de 4 ans pour assurer le support et la maintenance corrective des 350 logiciels libres ('open source') utilisés par l'ensemble des ministères français. Il s'agit du plus grand marché de support open source en France. Pour ce contrat de 4 ans, Atos travaille en partenariat avec le Conseil national du logiciel libre (CNLL) qui fédère l'écosystème des sociétés françaises spécialisées dans l'open source.

Le contrat a été attribué par la Direction des Finances Publiques sous mandat de la Direction des Achats de l'État (DAE). Il s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de modernisation globale de ses systèmes d'informations et d'accélération de l'adoption des logiciels libres au sein des administrations.

Atos, via son centre d'expertise open source, travaille main dans la main avec l'écosystème professionnel du logiciel libre et a créé, avec le CNLL, un groupement inédit réunissant un panel de 7 éditeurs et sociétés françaises spécialisés (Alterway, Arawa, BlueMind, FactorFX, Maarch, Oslandia, Worteks). Cette collaboration exceptionnelle confirme l'engagement d'Atos dans l'open source et permet à des sociétés expertes dans ce domaine de bénéficier des investissements de l'état français.

Ce groupement ainsi constitué repose sur les travaux du CNLL, visant notamment à optimiser le support des grands parcs open source en France. Son objectif est de permettre :

Aux clients de bénéficier de l'expertise open source française, disséminée dans de nombreuses structures spécialisées, à travers un guichet unique d'offres ;

Aux experts français (éditeurs et ESN) d'avoir accès aux grands marchés publics ;

Aux solutions open source de bénéficier de contributions grâce à la participation de communautés et d'éditeurs impliqués.

A propos du CNLL :

Le CNLL, Union des Entreprises du Logiciel Libre et du Numérique Ouvert, est l'instance représentative de la filière du logiciel libre en France. Issu du groupement de 12 clusters régionaux, il représente plus de 300 entreprises 'pure players' (spécialisées ou avec une activité significative dans le logiciel libre et l'open source): éditeurs, intégrateurs, sociétés de conseil, etc. Il assure la promotion de l´écosystème professionnel du logiciel libre, de son offre de logiciels et de services, de ses atouts spécifiques, et de ses besoins, notamment en termes d'emploi et de formation. Il permet à la communauté des acteurs de la filière d'échanger et de travailler ensemble au développement du marché, dans le respect de valeurs communes. Visitez : http://www.cnll.fr/