Atos : renforce sa collaboration avec AWS en obtenant le statut AWS Mainframe Migration Competency

Atos a obtenu le statut Mainframe Migration Competency d'Amazon Web Services (AWS). Ce statut atteste de la capacité d'Atos à migrer des applications mainframe et des données vers les environnements AWS, grâce à des solutions et un savoir-faire éprouvés auprès de nombreux clients. Cette reconnaissance marque une nouvelle étape dans la relation étroite entre les deux groupes, déjà renforcée en 2020 à l'occasion du lancement d'Atos OneCloud, le guichet unique d'offres d'Atos visant à accélérer de manière proactive la migration des clients vers le cloud.

Atos travaille depuis longtemps en collaboration avec AWS pour plus de cinquante grands environnements clients dans le monde. Atos est fournisseur de services gérés AWS et partenaire AWS Well-Architected. Au fil des ans, Atos a investi dans l'obtention d'autres compétences AWS clés, notamment AWS Migration. En 2020, Atos a renforcé sa position dans ce domaine avec l'acquisition d'Edifixio, une société française de conseil et d'intégration cloud disposant du statut AWS Premier Consulting Partner.

« Ce nouveau statut récompense l'engagement et les efforts fournis par Atos pour accompagner ses clients dans l'adoption de technologies et pratiques qui garantiront le succès de leur transformation cloud avec AWS et Atos OneCloud », déclare Wim Los, SVP Cloud Enterprise Solutions chez Atos. « Nous sommes fiers d'avoir franchi cette nouvelle étape, qui renforce encore notre position de partenaire cloud de confiance de nos clients partout dans le monde. »

La compétence AWS Mainframe Migration est conçue pour aider les clients à identifier et engager en toute confiance des partenaires AWS spécialisés dans la migration de leur mainframe. Ces partenaires AWS sont sélectionnés, validés et contrôlés pour s'assurer que leurs prestations sont de la plus haute qualité.

« De nombreuses entreprises migrent et modernisent leur mainframe en utilisant les services agiles d'AWS. Nous sommes ravis de compter Atos parmi les premiers partenaires de notre nouveau programme de compétences AWS Mainframe Migration », a déclaré Bill Platt, Directeur Général, Services de migration, AWS. « Les solutions d'Atos, validées par AWS, ont fait leurs preuves et nous sommes certains qu'elles aideront de nombreux autres clients à moderniser leurs charges de travail mainframe. »

AWS permet la mise en place de solutions évolutives, flexibles et rentables, adressant les besoins de toutes les entreprises, depuis les start-up jusqu'aux grands groupes mondiaux. Pour favoriser l'intégration et le déploiement transparents de ces solutions, AWS a créé le programme de compétences AWS, qui permet aux clients d'identifier les partenaires AWS faisant montre d'une expérience et une expertise approfondies du secteur.