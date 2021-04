Atos : 'réserve pour limitation de travaux' sur des comptes

Atos indique que les Commissaires aux Comptes ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines représentant 11% du chiffre d'affaires consolidé 2020 et nécessitant des travaux supplémentaires.



À l'exception de cette réserve, les comptes consolidés sont certifiés et les états financiers publiés le 18 février restent inchangés. À ce jour, aucune anomalie n'a été identifiée sur les deux entités américaines qui serait significative pour les comptes consolidés.



Le groupe de services informatiques ajoute qu'il 'réaffirme son attachement au respect des standards les plus élevés et, dans ce cadre, est déterminé à renforcer ses contrôles et processus préventifs au travers d'un plan d'actions détaillé'.



