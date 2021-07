Atos : revoit à la baisse ses objectifs pour 2021, le titre chute

PARIS (Reuters) - Atos a revu lundi à la baisse ses objectifs annuels, toujours impactés par les répercussions de la crise sanitaire, provoquant la chute du titre du groupe de services informatiques en Bourse.

A 9h45, l'action perdait 13,63% à 46,17 euros, touchant ainsi son plus bas niveau depuis mars 2020. Il s'agit de loin de la plus forte baisse du CAC 40, qui recule au même moment de -0,7%, et du Stoxx 600 (-0,11%).

Le groupe a déclaré dans un communiqué https://atos.net/fr/2021/communiques-de-presse_2021_07_12/2021-une-annee-de-transition-pour-atos que l'évolution de son chiffre d'affaires en données organiques était restée négative au deuxième trimestre, d'environ -1,5%, en raison d'une "accélération du déclin des activités d'infrastructures classiques dans un contexte de migration plus forte vers le 'Cloud' post-COVID".

Il anticipe désormais un chiffre d'affaires stable à taux de change constants sur l'ensemble de l'année alors qu'il tablait jusque-là sur une croissance de 3,5% à 4,0%.

Compte tenu d'un taux de marge opérationnelle "plus faible qu'attendu" au premier semestre de l'année à environ 5,5% et du nouvel objectif de chiffre d'affaires pour 2021, Atos revoit son objectif de taux de marge opérationnelle annuel à environ 6,0%, contre 9,4% à 9,8% précédemment.

L'objectif de flux de trésorerie disponible est ajusté à "positif" contre une prévision de 550 millions à 600 millions d'euros auparavant.

(Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)