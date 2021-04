Atos : sélectionné par UniHA pour offrir ses services d'expertise informatique aux structures de santé adhérentes

Paris, le 27 avril 2021,

Atos annonce avoir été sélectionné par UniHA, coopérative d'acheteurs hospitaliers publics français, pour un marché de 4 ans qui lui permet d'adresser l'ensemble des structures de santé adhérentes. Ce marché englobe des prestations d'expertise, de conseil, d'assistance et d'accompagnement en matière informatique.

UniHA est l'un des principaux acheteurs européens dans le domaine de la santé. Par ses sélections de prestataires, la coopérative doit répondre aux enjeux stratégiques du numérique en santé, s'assurer que les adhérents et leurs directions informatiques puissent disposer des meilleures services et compétences informatiques nécessaires à la bonne réalisation de leurs projets.

A travers ce marché, Atos peut mettre à disposition des directions informatiques des structures de santé ses services en assistance à maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'œuvre, conduite au changement.

Pour l'accompagnement des établissements dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la conduite de changement, Atos s'appuie sur OpusLine part of Accenture, leader du conseil dans le monde de la santé. Pour l'assistance à maîtrise d'œuvre, Atos travaille également avec Synodis, spécialiste des Systèmes d'Information de Santé, qui apportera son expertise sur l'informatisation des processus métier et les besoins d'interopérabilité inhérents au marché.

Atos est un acteur majeur dans le secteur de la santé numérique avec une offre complète, une excellente maîtrise du système d'information santé et des références auprès de plusieurs institutions publiques : https://atos.net/fr/industrie/sante.

***

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Contact presse

Lucie Duchateau | lucie.duchateau@atos.net | +33 7 62 85 35 10